Lilli Gruber ha subito una dura smentita da parte del Quirinale, a causa di alcune affermazioni fatte durante la trasmissione “Otto e mezzo” riguardo alla telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La giornalista, nota per presentarsi come portavoce della verità, aveva espresso opinioni che il Presidente Mattarella ha definito prive di fondamento. La discussione si è accesa quando Gruber aveva insistito su alcune “fake news” riguardanti l’evento, senza correggere i dettagli, scatenando così una reazione ufficiale e una polemica pubblica.

“Le vostre sono opinioni, i miei sono fatti”, ama dire Lilli Gruber con indubbia modestia. Stavolta però la depositaria della verità, forse non solo giornalistica, è incorsa in un brutto infortunio: una seccata smentita del Quirinale per alcune affermazioni fatte nel corso di “ Otto e mezzo” a cui lei ha dato spazio senza corrggerle, evidentemente, sul caso della telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La teoria del Colle che avrebbe chiesto la “testa” del vicedirettore di Raisport, Auro Bulbarelli, “colpevole” di aver svelato il segreto della presenza di Mattarella nella kermesse iniziale, non era vera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La depositaria della “verità”, Lilli Gruber, si becca la dura smentita di Mattarella per le “fake news” in “Otto e mezzo”

