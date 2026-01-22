Incendio in diretta a Otto e Mezzo | Lilli Gruber evacuata ma non si ferma

Durante la trasmissione di Otto e Mezzo, si è verificato un incendio a Davos che ha costretto Lilli Gruber ad evacuare lo studio. Nonostante l'emergenza, la puntata è proseguita regolarmente. L'episodio ha mostrato la capacità di mantenere la calma e la professionalità anche in situazioni impreviste, garantendo l'informazione ai telespettatori senza interruzioni.

La giornalista Lilli Gruber costretta a fuggire dallo studio per un incendio a Davos. Ma la diretta continua. Ecco cosa è successo nello studio di Otto e Mezzo! Ha preso fuoco anche la diretta. Era tutto pronto per raccontare il potere a Davos, ma qualcosa di molto più potente ha preso il controllo: il fuoco. Lilli Gruber, in diretta dal World Economic Forum, ha dovuto abbandonare lo studio in diretta. Non per un blackout, ma per un incendio vero, reale, spaventoso. La trasmissione di Otto e Mezzo si è trasformata in un reportage d’emergenza, dove le parole erano sirene, e i collegamenti. salvataggi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

