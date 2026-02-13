La Croce Bianca cresce ancora Riomaggiore aumentano i servizi

La Croce Bianca di Riomaggiore ha annunciato un aumento dei servizi nel weekend, rispondendo all’incremento di richieste di soccorso nelle ultime settimane. La decisione deriva dalla crescente presenza di turisti e residenti che, durante l’estate, hanno bisogno di assistenza più tempestiva, e rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo di questa associazione nel territorio.

Una realtà indispensabile per il territorio, che se messa nelle condizioni di operare, si rivela fondamentale per la comunità. A Riomaggiore, la crescita della pubblica assistenza Croce Bianca è certificata anche dai numeri: quelli dei servizi svolti nel 2025 e nel primo mese di quest'anno, pubblicati sui social dalla pa riomaggiorese. Un aumento dei servizi sui quali hanno investito risorse Comune e Parco nazionale, che hanno permesso all'associazione di assumere due dipendente (da qualche mese tre) con cui garantire una copertura h12 del servizio di emergenza, arrivando a coprire anche le ore notturne grazie al contributo prezioso e insostituibile dei volontari, che continuano a rappresentare il cuore pulsante della Pa.