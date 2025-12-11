Aumentano i rifiuti cresce ancora la raccolta differenziata ma il riciclo non tiene il passo | il paradosso Italia Che paga milioni per il troppo smaltimento in discarica | I grafici
In Italia, la produzione di rifiuti urbani e la raccolta differenziata sono in crescita, ma il riciclo non si sviluppa di pari passo, creando un paradosso. Nonostante gli sforzi e gli investimenti, si continua a pagare ingenti somme per lo smaltimento in discarica, evidenziando le sfide del sistema di gestione dei rifiuti nel paese.
In Italia aumentano produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata, per la quale il Sud accorcia le distanze con Nord e Centro. Esiste però, un gap tra il tasso di raccolta e quello di riciclo. Su questo fronte, la percentuale nel 2024 si attesta al 52,3%, ma entro il 2025 è previsto si raggiunga il 55%. Presentando il dossier sui Rifiuti Urbani, l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale pone l’accento su quanto fatto finora, ma anche sulle questioni più critiche. Per quanto riguarda il riciclo degli imballaggi, per la prima volta lo scorso anno anche la plastica ha superato il target del 50% previsto per il 2025, ma i prossimi obiettivi sono ambiziosi e lontani e l’Italia si trova a fare i conti con diversi problemi legati alla gestione dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
