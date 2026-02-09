L’anguilla nuota verso l’estinzione | Salviamo un simbolo delle valli

Questa mattina a Comacchio si è tenuto un convegno dedicato alla minaccia di estinzione dell’anguilla. Organizzato da Fratelli d’Italia e il gruppo Ecr al Parlamento Europeo, l’evento ha riunito esperti, pescatori e rappresentanti delle istituzioni per discutere le politiche di tutela. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per salvare un simbolo delle valli che rischia di scomparire.

Proteggere l’anguilla: politiche europee, nazionali e locali, questo è il tema del convegno organizzato da Fratelli d’Italia, in collaborazione con il gruppo Ecr al Parlamento Europeo, che si terrà a Comacchio (nella sala aperta al pubblico di via Sambertolo n. 12) sabato 14, alle 16,30. L’ anguilla europea è in grave pericolo di estinzione. Si pensi che rispetto agli anni ‘70 lo stock di anguille presenti in natura è diminuito del 95%. Vuol dire che dove 50 anni fa c’erano 100 anguille, oggi ce ne sono rimaste appena 5. Un crollo impressionante, le cui cause vanno studiate a fondo per provi rimedio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’anguilla nuota verso l’estinzione: "Salviamo un simbolo delle valli" Approfondimenti su Anguilla Estinzione Cosa sono e come nascono i bouquinistes di Parigi, simbolo della città oggi a rischio estinzione I bouquinistes di Parigi sono i venditori di libri e stampe che, da secoli, animano le rive della Senna, contribuendo a definire l’identità culturale della città. Sagra dell'anguilla e delle rane di Molinella #Sagra-Dell'Anguilla E Delle Rane || La Sagra dell'Anguilla e delle Rane di Molinella torna anche quest’anno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ: L' ESPERIENZA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO Venerdì 6 Febbraio ore 19:00 a Ravenna Interessante incontro organizzato dal Team "Salviamo L'ambiente" del Distretto 108A, coordinato dal facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.