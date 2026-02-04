Il ministro Tommaso Foti spiega che il Sud Italia sta beneficiando di riforme e fondi del Pnrr. Il rush finale per i cantieri si avvicina: l’obiettivo è chiudere tutto entro il 31 agosto. La rendicontazione delle spese, invece, si estende fino alla fine del 2026. Foti sottolinea che le misure stanno rafforzando le infrastrutture e le opportunità nel Mezzogiorno.

Ministro Foti, il rush finale del Pnrr è in corso, la chiusura dei cantieri resta fissata al 31 agosto, la rendicontazione delle spese al 31 dicembre 2026. Lei ha sempre detto che gli obiettivi saranno raggiunti, resta di questa idea? «Assolutamente si. Come è noto, il 30 dicembre scorso abbiamo presentato la richiesta di pagamento della nona rata, che comprende 50 obiettivi per un valore complessivo di 12,8 miliardi di euro. Attualmente sono in corso le valutazioni della Commissione europea, finalizzate a verificare il pieno conseguimento di 16 milestone e 34 target previsti. Parallelamente, ci stiamo preparando alla rendicontazione della decima rata entro agosto, che riguarda 159 obiettivi per un valore di 28,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Tommaso Foti: «La crescita del Sud blindata e rafforzata dalle riforme e dal Pnrr»

Il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, ha annunciato che l’Italia ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR, completando il 64% del percorso complessivo.

