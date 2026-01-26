L’Italia attraversa una fase di stagnazione economica, come evidenziato dalla Congiuntura Flash di Confindustria. Il fallimento delle politiche di alcune forze di destra ha contribuito a questa situazione di immobilismo. Tuttavia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta l’unico elemento in grado di sostenere una possibile ripresa, offrendo opportunità di crescita e sviluppo per il paese.

Se l’Italia è “quasi” ferma e non ferma del tutto, il merito è quasi esclusivamente del Pnrr. Perché, attualmente, la situazione dell’economica italiana, fotografata dalla Congiuntura Flash di Confindustria, appare catastrofica, con un Paese praticamente immobile. Non c’è solo il problema di una crescita ferma, ma anche diversi fattori che peggiorano la situazione: il prezzo del petrolio che ha smesso di scendere, il dollaro debole che non aiuta l’export, l’incertezza sempre maggiore dopo i casi di Venezuela e Groenlandia che porta le famiglie ad avere maggiori timori, a risparmiare e quindi a frenare in consumi, ma anche l’industria in perenne affanno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il fallimento delle destre sull'economia: l'Italia è ferma, solo il Pnrr salva la crescita

