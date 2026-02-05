Gizmo trasforma lo scrolling sui social in mini app interattive con intelligenza artificiale

Gizmo rivoluziona il modo di usare i social: la piattaforma permette di trasformare lo scrolling in mini app interattive grazie all’intelligenza artificiale. Gli utenti possono ora interagire con contenuti più coinvolgenti e personalizzati, spostando l’attenzione da semplici post a esperienze più dinamiche. La novità sta attirando l’attenzione di molti, che vedono in questa tecnologia un modo nuovo di vivere i social network.

gizmo rappresenta una piattaforma emergente che ridefinisce l’esperienza sociale digitale offrendo mini-app interattive alimentate dall’ intelligenza artificiale. Il focus è trasformare il consumo passivo dei in opportunità di creazione e partecipazione, consentendo agli utenti di descrivere l’app desiderata, inserire elementi multimediali e condividere contenuti all’interno di un ecosistema dedicato. gizmo: una piattaforma di mini app basate su vibe coding. Gizmo è una piattaforma sviluppata dalla startup Atma Sciences che consente di realizzare e pubblicare mini-app all’interno dello stesso ambiente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

