Al Teatro Sociale La Cantautrice fantasma giovedì 18 dicembre

Giovedì 18 dicembre al Teatro Sociale va in scena «La Cantautrice fantasma», uno spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico. L’evento offre anche biglietti gratuiti per i mezzi pubblici da e per Città Alta, assicurando un’esperienza coinvolgente e accessibile per il pubblico.

© Ecodibergamo.it - Al Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembre L’EVENTO. Spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico. Con il biglietto mezzi pubblici gratuiti da e per Città Alta. Ecodibergamo.it Davide Van De Sfroos - Il fantasma del lago @Teatro Sociale Como Al Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembre - Con il biglietto mezzi pubblici gratuiti da e per Città Alta. ecodibergamo.it

“La cantautrice fantasma”, al Sociale in scena Ivan Talarico - Lo spettacolo verrà proposto giovedì 18 dicembre nell'ambito della Stagione di Altri Percorsi di Fondazione Teatro Donizetti. bergamonews.it

In diretta dal Teatro Sociale un evento speciale dedicato alla città, un’occasione straordinaria per inaugurare le Feste. Attraverso il racconto dei giornalisti, riviviamo insieme i momenti più significativi dell’anno che sta per concludersi. Una narrazione all’inse - facebook.com facebook