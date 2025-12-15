Al Teatro Sociale La Cantautrice fantasma giovedì 18 dicembre

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 dicembre al Teatro Sociale va in scena «La Cantautrice fantasma», uno spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico. L’evento offre anche biglietti gratuiti per i mezzi pubblici da e per Città Alta, assicurando un’esperienza coinvolgente e accessibile per il pubblico.

al teatro sociale la cantautrice fantasma gioved236 18 dicembre

© Ecodibergamo.it - Al Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembre

L’EVENTO. Spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Ivan Talarico. Con il biglietto mezzi pubblici gratuiti da e per Città Alta. Ecodibergamo.it

Davide Van De Sfroos - Il fantasma del lago @Teatro Sociale Como

Video Davide Van De Sfroos - Il fantasma del lago @Teatro Sociale Como

teatro sociale cantautrice fantasmaAl Teatro Sociale «La Cantautrice fantasma», giovedì 18 dicembre - Con il biglietto mezzi pubblici gratuiti da e per Città Alta. ecodibergamo.it

teatro sociale cantautrice fantasma“La cantautrice fantasma”, al Sociale in scena Ivan Talarico - Lo spettacolo verrà proposto giovedì 18 dicembre nell'ambito della Stagione di Altri Percorsi di Fondazione Teatro Donizetti. bergamonews.it