ivan talarico al teatro villa pamphilj con la cantautrice fantasma

Ivan Talarico torna sul palco del Teatro Villa Pamphilj a Roma con il suo nuovo spettacolo “La cantautrice fantasma”. La mattina di domenica 15 febbraio, alle 11, il palco si riempirà di musica e parole, in un appuntamento che promette di coinvolgere il pubblico con una performance intensa e originale.

Cosa: Lo spettacolo teatrale e musicale La cantautrice fantasma di e con Ivan Talarico.. Dove e Quando: Teatro Villa Pamphilj, Roma; domenica 15 febbraio alle ore 11.30.. Perché: Un’originale indagine patafisica sull’autorialità e la creatività nell’epoca dell’intelligenza artificiale.. Domenica 15 febbraio, il Teatro Villa Pamphilj si trasforma nel palcoscenico di un’indagine artistica singolare e profonda. Ivan Talarico, poliedrico autore e interprete della scena contemporanea, porta in scena La cantautrice fantasma, uno spettacolo che mescola narrazione, musica e riflessione filosofica. In un’epoca dominata dal dibattito sull’intelligenza artificiale e sulla ridefinizione del concetto di autore, Talarico sceglie di esplorare i confini della creatività attraverso la lente della patafisica, la celebre “scienza delle soluzioni immaginarie” concepita da Alfred Jarry. 🔗 Leggi su Ezrome.it

