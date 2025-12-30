La vicenda riguardante i quadri della famiglia Agnelli si arricchisce di nuovi sviluppi. Attualmente sono 35 le opere da rintracciare, dopo il saluto a Maria Sole Agnelli. La Procura di Roma, con i pubblici ministeri Giovanni Conzo e Stefano Opilio, ha aperto un’indagine per ricettazione ed esportazione illecita di opere d’arte, evidenziando l’importanza di approfondire i passi legali e le implicazioni della vicenda.

E ora i quadri da ritrovare, quelli del tesoro della famiglia Agnelli, sono 35. Dopo l’ultimo saluto a Maria Sole Agnelli, arriva la svolta della Procura di Roma: i pm Giovanni Conzo e Stefano Opilio ipotizzano reati di ricettazione ed esportazione illecita di opere d’arte. Indagine per ora senza indagati. Tra i quadri che sarebbero stati trasferiti all’estero (la lista è in parte stata secretata) ci sono anche tele di Monet, Picasso e De Chirico. Il sospetto è che siano stati portati in Svizzera senza darne conto, come prevede la legge, al ministero della Cultura. Tra l’altro non è facile inserire in una lista tutti gli acquisti di Gianni Agnelli, perché da amante dello shopping “compulsivo” era solito acquistare spesso capolavori visitando le gallerie: a Roma erano frequenti le sue incursioni, prima a via del Babuino e poi a piazza di Spagna, da Claudio Bruni Sakraischik, che trattava delle meravigliose opere di Igor Mitoraj. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La caccia ai quadri di Agnelli e le altre pillole del giorno

Leggi anche: Le fibrillazioni per la sfida Sangiuliano-Boccia in Campania e altre pillole del giorno

Leggi anche: Le mire di Cirio in Forza Italia e le altre pillole del giorno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Eredità Agnelli, la caccia ai quadri scomparsi nei porti franchi svizzeri (ma «il tesoro» non si trova) - La ricerca avviata dagli inquirenti dei 13 quadri d’autore scomparsi ma lasciati in eredità da Gianni Agnelli, morto il 24 gennaio del 2003, si è estesa a ... roma.corriere.it

Eredità Agnelli, il mistero dei 13 quadri originali sostituiti con copie: ipotesi ricettazione e esportazione illecita di opere d’arte - Tre falsi d’autore per anni sono stati esposti nelle dimore della famiglia Agnelli, Villa Frescot e Villar Perosa a Torino e in una casa a Roma. roma.corriere.it

SPAZIO ZEROSEI FELTRE via Feltre 68/1 Brillano le storie: esplorazioni artistiche e digitali per piccoli e grandi vi attendono. -sabato 20 dicembre ore 10.00-12.00 | Si avvicina l'inverno -martedì 23 dicembre ore 10.00-12.00 | Quadri di carta e luci -mercoledì - facebook.com facebook