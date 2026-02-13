La Calabria punta sull’housing sociale via alla concertazione con Comuni e costruttori

La Calabria punta sull’housing sociale, con l’assessore regionale che ha convocato oggi una serie di incontri con i sindaci e i costruttori per definire le nuove linee guida, in particolare per rilanciare i progetti di riqualificazione degli edifici abbandonati nelle aree più svantaggiate.

Il bando regionale favorirà il recupero del patrimonio edilizio esistente per alloggi sociali a canoni calmierati, con attenzione ai centri storici e alle aree interne La Regione Calabria accelera sul fronte dell' housing sociale, mettendo al centro della propria strategia la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. All’incontro con Anci ha partecipato la vicepresidente regionale e sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella; per Ance Calabria era presente il presidente, Roberto Rugna. “L’obiettivo del bando – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – non sarà la costruzione di nuove abitazioni, ma il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

La disponibilità di alloggi accessibili e di qualità rappresenta un elemento fondamentale per il futuro dei giovani in Calabria.

