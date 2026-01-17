Housing sociale e futuro dei giovani | la proposta della Uil Calabria

La disponibilità di alloggi accessibili e di qualità rappresenta un elemento fondamentale per il futuro dei giovani in Calabria. La Uil Calabria propone un intervento mirato nell’ambito dell’housing sociale, riconoscendo l’importanza di una strategia che favorisca il mantenimento e il rientro dei giovani, contribuendo allo sviluppo sostenibile della regione. Un approccio che mette al centro il diritto alla casa come leva per la crescita e la stabilità sociale.

In Calabria, il tema della casa non può essere trattato come una questione marginale o residuale. La disponibilità di alloggi stabili e accessibili è un elemento centrale per trattenere i giovani, favorire il rientro di chi ha maturato esperienze professionali altrove e sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La casa diventa così un ponte tra lavoro, radicamento territoriale e coesione sociale. Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria, sottolinea che l’abitare non è la causa principale dell’emigrazione giovanile, ma rappresenta uno dei fattori decisivi che possono influenzare la possibilità di restare o tornare in Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

