La app-spia in Russia è un flop per spingerla Mosca affossa anche Telegram

Roma, 13 febbraio 2026 – La app-spia che Mosca aveva promosso come soluzione per sorvegliare i messaggi degli utenti in Russia si rivela un fallimento, e per cercare di risollevare il progetto il governo ha deciso di bloccare anche Telegram, il servizio più diffuso nel paese. La decisione nasce dalla scarsa efficacia della app, che non ha convinto né il pubblico né le autorità, e ora il blocco di Telegram rappresenta un tentativo di rafforzare il controllo sulle comunicazioni digitali in un momento di crescente insoddisfazione tra gli utenti.

Roma, 13 febbraio 2026 – Brutti tempi per gli utilizzatori dei sistemi di messaggistica in Russia. Mercoledì scorso nel paese è stato bloccato Whatsapp. Ma pure Telegram, la versione locale della più celebre app americana non se la passa troppo bene. Il Cremlino ha deciso di rallentarne l'accesso, in quello che sembra un nuovo capitolo nella lunga telenovela della 'sovranità digitale' russa. Tecnicamente, l'operazione effettuata si chiama throttling. Consiste in una riduzione selettiva della velocità del servizio. Il problema è che a farne le spese non sono soltanto sulle comunicazioni private, ma sull'intero ecosistema informativo del Paese.