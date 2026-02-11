La Russia ha annunciato nuove restrizioni sull’app Telegram, continuando a rafforzare il suo controllo sui social media e sulle piattaforme di messaggistica. La decisione ha creato preoccupazione tra gli utenti, che si chiedono quali saranno le conseguenze sulla libertà di comunicare. Da tempo, il governo russo cerca di mettere sotto controllo le comunicazioni online, e questa mossa sembra confermare questa linea. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla reale portata di queste limitazioni.

La Russia ha da sempre esercitato un controllo significativo sui social media e, in generale, su tutte le app di messaggistica. Nel 2022, infatti, aveva definito la società Meta un’organizzazione terroristica, bloccando l’uso di Facebook e Instagram. Similmente, aveva tentato di bloccare già tra il 2018 e il 2020 Telegram, senza però riuscirci. Le limitazioni all’app di messaggistica, tuttavia, non si sono arrestate. Perché la Russia vuole limitare Telegram?. Le parole di Pavel Durov, fondatore di Telegram – @durov Il motivo per cui Roskomnadzor, l’agenzia statale russa che si occupa di telecomunicazione, ha imposto numerose restrizione è stato ipotizzato dal fondatore stesso di Telegram, Pavel Durov. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, limitazioni dell’app Telegram. Qual è lo scopo?

Approfondimenti su Telegram Limitazioni

Le forze dell’ordine si uniscono in un evento sportivo benefico, promuovendo il sostegno al pronto soccorso pediatrico.

La Russia ha deciso di bloccare l’accesso a Telegram.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Telegram Limitazioni

Argomenti discussi: Telegram, aumentano throttling e limitazioni in Russia; La Russia sta limitando l’accesso a Telegram; Telegram rischia multe in Russia, secondo quanto riportato dai media statali; La Russia limita Telegram. Durov: Censura politica.

Russia, limitazioni dell’app Telegram. Qual è lo scopo?La Russia ha da sempre esercitato un controllo significativo sui social media e, in ... msn.com

La Russia sta limitando l’accesso a TelegramRoskomnadzor, l’agenzia statale russa che si occupa di telecomunicazioni, ha dichiarato di aver imposto alcune restrizioni alla popolare app di messaggistica Telegram: ha motivato le limitazioni ... ilpost.it

Telegram, aumentano throttling e limitazioni in Russia x.com

Tre giorni fa è scaduto il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e per la prima volta in oltre mezzo secolo le due potenze si trovano senza limitazioni sui loro arsenali nucleari. La Russia pensa a bombardare l’Ucraina. Trump ha rifiutato qualsiasi contr - facebook.com facebook