Kylie Jenner ha deciso di festeggiare San Valentino con un regalo speciale: un charm gioiello dal valore di migliaia di dollari che ha mostrato su Instagram. La giovane imprenditrice ha scelto di condividere il suo acquisto con i follower, aggiungendo una foto dettagliata del bracciale decorato con pietre scintillanti. La scelta di questo accessorio riflette il suo modo di celebrare l’amore per sé stessa, un gesto che molti interpretano come una nuova forma di romanticismo personale.

Se l’amore per se stesse è la nuova forma di romanticismo, Kylie Jenner sembra averne colto perfettamente il senso. L’imprenditrice beauty ha scelto di festeggiare San Valentino con un regalo decisamente fuori scala e super personale, trasformando la giornata simbolo del romanticismo in un piccolo evento di stile che la conferma una vera fashionista. E no, stavolta non c’entra nulla Timothée Chalamet, nonostante il loro amore sia uno dei più invidiati (e chiacchierati) dello star system. L’autoregalo di Kylie Jenner per San Valentino. Niente sorprese da parte dell’attore statunitense, uno dei favoriti agli Oscar 2026, perché questa volta Kylie Jenner ha deciso di pensarci da sola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kylie Jenner si fa un regalo di San Valentino: il charm gioiello da migliaia di dollari conquista Instagram

Kylie Jenner ha scelto di indossare oltre 55 mila dollari di gioielli Cartier, creando un look che richiama l’attenzione senza eccessi.

Kylie Jenner ha condiviso sui social un metodo fai da te chiamato skin icing, che consiste nell’immergere il viso nel ghiaccio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Le Kardashian rompono il segreto sui ritocchini, ecco tutte le procedure estetiche a cui si sono sottoposte; Kylie Jenner si spoglia per Kim Kardashian: scatti roventi per il brand della sorella; Maura Higgins si mescola con le star americane tra cui Stassie Karanikolaou, la migliore amica di Kylie Jenner, prima del Tremendous Bowl dopo essere diventata una delle preferite dai fan in The Traitors; Timothée Chalamet e Kylie Jenner: matrimonio in arrivo?.

Travis Scott fa riferimento alla taglia delle protesi al seno della sua ex Kylie Jenner nella sua nuova hitNel suo nuovo brano, il rapper Travis Scott ha menzionato la chirurgia estetica e gli impianti della sua ex fidanzata Kylie Jenner. La quale lo scorso anno ha rivelato via social tutti i dettagli del ... vanityfair.it

Kylie Jenner si spoglia per Kim Kardashian: scatti roventi per il brand della sorellaLa modella e imprenditrice protagonista della nuova collezione di intimo del marchio co-fondato da Kim Kardashian ... msn.com

Kim Kardashian ha messo a nudo Kylie Jenner per il suo marchio di intimo #kimkardashian #kyliejenner #skims x.com

Nel suo nuovo brano, il rapper Travis Scott ha menzionato la chirurgia estetica e gli impianti della sua ex fidanzata Kylie Jenner. La quale lo scorso anno ha rivelato via social tutti i dettagli del suo intervento di aumento del seno - facebook.com facebook