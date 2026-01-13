Anche Kylie Jenner fa skin icing e immerge il viso nel ghiaccio

Kylie Jenner ha condiviso sui social un metodo fai da te chiamato skin icing, che consiste nell’immergere il viso nel ghiaccio. In un video su TikTok, la star mostra come questa pratica possa contribuire ad aumentare la luminosità della pelle. Lo skin icing è diventato un trend diffuso tra gli appassionati di skincare, grazie alla sua semplicità e alle potenziali proprietà rivitalizzanti.

In un video su TikTok la star mostra un rimedio fai da te per aumentare la luminosità del suo viso: lo skin icing popolarisismo sui social. Non senza effetti collaterali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anche Kylie Jenner fa skin icing e immerge il viso nel ghiaccio Leggi anche: Skin icing, il ghiaccio ti fa bella, il freddo è il nuovo ingrediente skincare Leggi anche: Il colore dell'amore? Per Timothée Chalamet e Kylie Jenner è l'arancione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anche Kylie Jenner fa skin icing e immerge il viso nel ghiaccio - In un video su TikTok la star mostra un rimedio fai da te per aumentare la luminosità del suo viso: lo skin icing popolarisismo sui social. vanityfair.it

L’abito di Kylie Jenner per il primo bacio pubblico con Timothée Chalamet è un tuffo nel passato - La conferma ufficiale arriva con un video che ha fatto il giro del mondo e strage di cuori (nel senso che li ha distrutti, soprattutto quelli ... fanpage.it

Il sorriso di Julia Roberts, la reunion tra le ex star Disney Miley Cyrus e Selena Gomez, il dito medio di Kylie Jenner, la spilletta di Mark Ruffalo, l'amara ironia di Macaulay Culkin, il meglio dell'83esima edizione del premio - facebook.com facebook

Alla stagione dei premi continua, Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuano a brillare con i loro look di coppia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.