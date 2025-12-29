Kylie Jenner indossa oltre 55 mila dollari di gioielli Cartier e un riferimento molto chiaro a Timothée Chalamet

Kylie Jenner ha scelto di indossare oltre 55 mila dollari di gioielli Cartier, creando un look che richiama l’attenzione senza eccessi. Durante le festività, alcune preferiscono il minimalismo, altre optano per un tocco di brillantezza. Jenner, con eleganza sobria, ha dimostrato come un dettaglio di valore possa valorizzare un outfit senza esagerare, mantenendo un’immagine raffinata e discreta.

C'è chi durante le feste sceglie il minimal, e chi decide di brillare. Kylie Jenner, senza fare troppo rumore ma con precisione chirurgica, ha optato per la seconda opzione. Tra foto di famiglia, wrapping paper personalizzato e atmosfera cozy, un dettaglio ha catturato l'attenzione di chi guarda sempre un po' più a fondo: i gioielli. Kylie Jenner sceglie Cartier per Natale: gioielli Panthère da oltre 55 mila dollari al centro del suo look. Nelle immagini condivise sui social durante le feste, Kylie sfoggia un set Panthère de Cartier in oro bianco, onice, smeraldi e diamanti. Gli orecchini a lobo e la collana coordinata superano insieme i 55.

