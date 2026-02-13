Koopmeiners Juve Locatelli difende l’olandese | il messaggio prima della sfida contro l’Inter
Manfredino Koopmeiners potrebbe scendere in campo con la Juventus domani, perché Thuram si è infortunato durante l'allenamento e non può giocare. Federico Locatelli ha preso le sue difese, sottolineando quanto Koopmeiners sia pronto per questa sfida. La squadra si prepara con intensità per affrontare l’Inter, e la presenza dell’olandese potrebbe essere decisiva.
Koopmeiners Juve, l’olandese potrebbe partire titolare domani visto l’infortunio di Thuram. E il messaggio di Locatelli è chiaro. L’infortunio di Thuram potrebbe dare una chance da titolare a Koopmeiners in Inter Juve. Un’occasione importante per un calciatore che non sta sicuramente attraversando un gran momento. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE E nella conferenza stampa di vigilia Locatelli ha inviato un messaggio molto chiaro al proprio compagno di squadra. KOOPMEINERS – «Koop è un ragazzo per bene che sta lavorando bene. Non è mai facile quando arrivi alla Juve. Bisogna stargli vicino, ha grandi qualità, ci sono grandi centrocampisti ma chiunque giocherà domani si farà trovare pronto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
