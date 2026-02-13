Koopmeiners Juve Locatelli difende l’olandese | il messaggio prima della sfida contro l’Inter

Manfredino Koopmeiners potrebbe scendere in campo con la Juventus domani, perché Thuram si è infortunato durante l'allenamento e non può giocare. Federico Locatelli ha preso le sue difese, sottolineando quanto Koopmeiners sia pronto per questa sfida. La squadra si prepara con intensità per affrontare l’Inter, e la presenza dell’olandese potrebbe essere decisiva.