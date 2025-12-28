Koopmeiners suona la carica sui social | Punti importanti per finire il nostro 2025 Il messaggio dell’olandese dopo Pisa Juve – FOTO

Koopmeiners, dopo la vittoria a Pisa, ha condiviso un messaggio sui social in cui sottolinea gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da conquistare per il 2025. Il centrocampista evidenzia l'importanza del lavoro di squadra e la determinazione del gruppo bianconero, puntando già al percorso verso il 2026. Un messaggio di motivazione che riflette l’impegno della Juventus nel proseguire il proprio cammino.

Koopmeiners suona la carica: il centrocampista celebra la vittoria di Pisa e punta già il 2026 con un post che esalta il gruppo bianconero. La Juventus chiude il suo 2025 con un sorriso, espugnando l'Arena Garibaldi di Pisa con un solido 0-2 che consolida la posizione in classifica. Una vittoria sofferta ma fondamentale, arrivata grazie alle reti nella ripresa di Pierre Kalulu e Kenan Yildiz, che permette alla squadra di Luciano Spalletti di guardare al nuovo anno con rinnovato ottimismo. Tra i protagonisti della sfida c'è sicuramente Teun Koopmeiners, titolare inamovibile nello scacchiere tattico del tecnico toscano, che ha voluto celebrare il successo con un messaggio diretto e carico di entusiasmo sui propri canali social.

