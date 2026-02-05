Koopmeiners titolare in Atalanta Juve? L’olandese scalda i motori per la sfida contro il suo passato | cosa ha deciso Spalletti

Spalleiners sarà in campo contro la Juventus, pronto a sfidare il suo passato. Spalletti ha deciso di affidargli una maglia da titolare in Coppa Italia, puntando sulla sua qualità a centrocampo. La partita si avvicina e l’olandese cerca di dimostrare di poter essere decisivo, anche contro la sua ex squadra.

Koopmeiners titolare in Atalanta Juve? L’olandese sfida il suo passato in Coppa Italia: Spalletti lo rilancia a centrocampo per la svolta definitiva. La sfida da dentro o fuori che attende la Juventus alla New Balance Arena di Bergamo ha il sapore della resa dei conti, non solo per il passaggio del turno in  Coppa Italia, ma per il destino di uno dei suoi protagonisti più attesi. Nella notte in cui i bianconeri incrociano le armi con l’ Atalanta  di  Raffaele Palladino  per conquistare la semifinale, i riflettori sono puntati inevitabilmente su  Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese torna nello stadio che lo ha consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, quello stesso impianto dove ha collezionato 129 presenze, 29 gol e alzato l’Europa League, prima del trasferimento  monstre  da 60 milioni di euro a Torino nell’estate del 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

