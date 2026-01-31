Mega successo per Metal Gear Solid | il franchise diventa il pilastro delle vendite Konami

Metal Gear Solid ha superato i 65,5 milioni di copie vendute nel mondo. Il gioco ha ormai raggiunto il primo posto tra i franchise più venduti di Konami e rappresenta il vero motore del successo dell’azienda nel 2025. I fan continuano a comprarlo, rendendolo un punto di riferimento nel settore.

Metal Gear Solid ha superato i 65,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventando il franchise più venduto della storia di Konami e il pilastro del suo successo commerciale nel 2025. Il dato, rivelato nel report aziendale aggiornato a fine dicembre dell'anno scorso, conferma il ruolo centrale della saga stealth action creata da Hideo Kojima all'interno del portafoglio delle proprietà intellettuali del colosso giapponese. Il successo non è frutto di un singolo titolo, ma il risultato di una crescita costante che si estende da Metal Gear del 1987 fino a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e al recente remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, uscito nel 2024 e accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

