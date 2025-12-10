Mourinho su Conte | Nessuna rivalità Non lo conosco bene ma è un allenatore top

Alla vigilia della sfida tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha commentato il suo rapporto con Antonio Conte, sottolineando l'assenza di rivalità e riconoscendo le qualità dell'ex allenatore. Le sue parole offrono uno sguardo sulla percezione reciproca tra due tra i protagonisti del calcio italiano e internazionale.

Intervistato da Prime Video prima della sfida di Champions League tra il suo Benfica e il Napoli, José Mourinho ha risposto alle domande di Alessia Tarquinio sul tema più atteso: il suo rapporto con Antonio Conte, avversario della serata e vecchia conoscenza del calcio italiano. Sin dalle prime battute Mourinho ha voluto smontare il tema della rivalità personale, spesso alimentato dai media negli anni delle loro presenze in Serie A. «La rivalità con Conte? Non ho nessuna rivalità con Conte», ha puntualizzato il portoghese, sorridendo quando gli è stato chiesto delle presunte tensioni del passato.

