Non lo conosco non ho tempo per il campionato austriaco
In un contesto di aggiornamenti sportivi, ricordiamo che le dichiarazioni di Maurizio Sarri riguardo al campionato austriaco sono state recenti. Per chi segue il calcio italiano, è importante rimanere informati sulle scelte degli allenatori e sulle tendenze del settore. Di seguito, un approfondimento sulla recente dichiarazione di Sarri e sulle implicazioni per il suo futuro professionale.
2026-01-09 18:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Maurizio Sarri ha detto basta. L’ex allenatore della Napoli, Chelsea e Juventus è esplosa dalla politica di assunzione del lazio in questo mercato invernale. Le vendite di Matteo Guendouzi al Fenerbahçe di 28 milioni e di ‘Taty’ Castellanos al West Ham di 29 chili Sono stati la ‘goccia che fa traboccare il vaso’. Il fattore scatenante, tuttavia, è stata la firma di Petar Ratkov dell’RB Salisburgo in cambio di 13 milioni. quando aspettavo il biancorosso Giacomo Raspadori. “Non so il mercato: non sono uno scout, non conosco Ratkov e non seguo il campionato austriaco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
