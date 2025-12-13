Tomb Raider | Annunciato il nuovo capitolo inedito Catalyst
Durante i The Game Awards, Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno svelato un nuovo capitolo di Tomb Raider, intitolato Catalyst. L'annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan, promettendo un'avventura inedita e avvincente nel celebre universo della cacciatrice di tesori.
Amazon Game Studios e Crystal Dynamics hanno acceso i riflettori dei The Game Awards con un annuncio destinato a segnare un nuovo capitolo nella storia di Tomb Raider. Lo storico franchise dedicato a Lara Croft entra ufficialmente in una nuova era grazie a due progetti distinti ma complementari, pensati per valorizzare sia il futuro della saga sia le sue radici più profonde. Da una parte c’è Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo principale previsto per il 2027; dall’altra Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretazione completa dell’avventura originale del 1996, attesa nel 2026. Entrambi i titoli sono confermati su PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam, e condividono una scelta narrativa e artistica precisa: Alix Wilton Regan sarà la nuova voce e il nuovo volto di Lara Croft, consolidando un’interpretazione unificata del personaggio. Gamerbrain.net
