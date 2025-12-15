Mega Man | Dual Override annunciato ufficialmente il Blue Bomber torna con un nuovo action platform nel 2027

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capcom ha annunciato ufficialmente Mega Man: Dual Override, un nuovo action platform inedito che vedrà il ritorno del Blue Bomber nel 2027. Il titolo propone un’esperienza a scorrimento orizzontale, con meccaniche rinnovate ma fedeli allo spirito della serie classica. Un’attesa che potrebbe riportare il personaggio ai vertici del genere.

mega man dual override annunciato ufficialmente il blue bomber torna con un nuovo action platform nel 2027

© Gamerbrain.net - Mega Man: Dual Override annunciato ufficialmente, il Blue Bomber torna con un nuovo action platform nel 2027

Capcom ha annunciato Mega Man: Dual Override, un nuovo capitolo inedito della storica serie che segna il ritorno del Blue Bomber in un action platform a scorrimento orizzontale, rinnovato nelle meccaniche ma fedele allo spirito classico. Il gioco è previsto per il 2027 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, oltre che su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, confermando una distribuzione estremamente ampia. L’annuncio, seppur accompagnato da poche informazioni, chiarisce subito l’intenzione di Capcom: riportare Mega Man al centro della scena con un’esperienza che riprende precisione, ritmo elevato e level design impegnativo, elementi che hanno reso iconica la serie nel corso dei decenni. Gamerbrain.net

Mega Man: Dual Override - Reveal Trailer

Video Mega Man: Dual Override - Reveal Trailer

mega man dual overridePuoi creare un boss per Mega Man Dual Override - Capcom ha lanciato un concorso per il titolo appena annunciato per coinvolgere la community nella sua creazione. gamereactor.it

mega man dual overrideCapcom annuncia Mega Man: Dual Override - L’iconica serie tornerà nel 2027 con il lancio del nuovissimo platform d’azione per Nintendo Switch™ ... italiatopgames.it