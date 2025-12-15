Mega Man | Dual Override annunciato ufficialmente il Blue Bomber torna con un nuovo action platform nel 2027

Capcom ha annunciato ufficialmente Mega Man: Dual Override, un nuovo action platform inedito che vedrà il ritorno del Blue Bomber nel 2027. Il titolo propone un’esperienza a scorrimento orizzontale, con meccaniche rinnovate ma fedeli allo spirito della serie classica. Un’attesa che potrebbe riportare il personaggio ai vertici del genere.

Capcom ha annunciato Mega Man: Dual Override, un nuovo capitolo inedito della storica serie che segna il ritorno del Blue Bomber in un action platform a scorrimento orizzontale, rinnovato nelle meccaniche ma fedele allo spirito classico. Il gioco è previsto per il 2027 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, oltre che su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, confermando una distribuzione estremamente ampia. L’annuncio, seppur accompagnato da poche informazioni, chiarisce subito l’intenzione di Capcom: riportare Mega Man al centro della scena con un’esperienza che riprende precisione, ritmo elevato e level design impegnativo, elementi che hanno reso iconica la serie nel corso dei decenni. Gamerbrain.net

Mega Man: Dual Override - Reveal Trailer

Puoi creare un boss per Mega Man Dual Override - Capcom ha lanciato un concorso per il titolo appena annunciato per coinvolgere la community nella sua creazione. gamereactor.it