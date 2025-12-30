Furlani e Battocletti incoronati atleti dell’anno! Premio anche per Kelly Doualla

La FIDAL ha annunciato gli atleti dell’anno 2025, premiando Furlani e Battocletti, scelti tramite valutazioni di esperti e preferenze del pubblico sui social. È stato altresì riconosciuto Kelly Doualla con un premio speciale. Questi riconoscimenti riflettono l’impegno e il talento degli atleti italiani nel corso della stagione.

La FIDAL ha assegnato i premi di fine stagione e ha incoronato gli atleti dell'anno 2025, combinando i voti espressi da un panel di esperti (Consiglio Federale, Direzione Tecnica, selezione di giornalisti) e le preferenze del pubblico sui social federali. Non ci potevano essere dubbi su chi potessero essere l'Uomo dell'anno e la Donna dell'anno: Mattia Furlani e Nadia Battocletti, che hanno conquistato il titolo per la seconda stagione consecutiva. Il laziale è stato incoronato dopo essersi laureato Campione del Mondo di salto in lungo sia all'aperto che in sala (senza dimenticarsi dell'argento continentale indoor e del secondo posto alle finali di Diamond League), con tanto di volo da 8.

