Katy Perry e Justin Trudeau vacanza di coppia sulle Dolomiti nel resort da oltre 20mila euro a notte

Katy Perry e Justin Trudeau hanno trascorso alcuni giorni di relax sulle Dolomiti, scegliendo un esclusivo resort da oltre 20mila euro a notte per la loro vacanza di coppia, pochi giorni dopo aver seguito le Olimpiadi di Milano Cortina.

Katy Perry e Justin Trudeau sono volati in Italia per seguire le Olimpiadi di Milano Cortina.

Katy Perry e Justin Trudeau sono arrivati sulle Dolomiti e hanno scelto di alloggiare al resort Aman Rosa Alpina, a San Cassiano.

Katy Perry e Justin Trudeau sulle Dolomiti: ecco il resort che hanno scelto e quanto costaLa popstar e l'ex premier canadese soggiornano all'Aman Rosa Alpina di San Cassiano. Costo? 2700 euro al giorno ... ilfattoquotidiano.it

