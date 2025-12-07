Katy Perry e Justin Trudeau l’amore è ufficiale | la prima foto da coppia sui social

Katy Perry ha ufficialmente superato il divorzio da Orlando Bloom e ha ritrovato il sorriso al fianco di un nuovo, inaspettato, compagno. La popstar e il primo ministro: è un’accoppiata originale quella formata da Perry e Justin Trudeau, ex primo ministro canadese. Dopo numerose paparazzate in giro per il mondo, i piccioncini hanno condiviso sui social le prime foto da coppia ufficiale, con tanto di riconoscimento diplomatico per Katy. L’amore tra la popstar e il primo ministro. Non che ci fosse alcun dubbio, ma adesso è ufficiale davvero. Lo scorso luglio, Justin Trudeau era tra il pubblico – tra i più entusiasti e scatenati – al The Lifetimes Tour di Katy Perry. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Katy Perry e Justin Trudeau, l’amore è ufficiale: la prima foto da coppia sui social

