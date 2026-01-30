Jack Miller ha dominato anche il secondo giorno di test a Sepang. L’australiano si conferma il più veloce, lasciando gli altri piloti a distanza. Il suo vantaggio sulla concorrenza cresce mentre si avvicina l’inizio della stagione.

Jack Miller ha chiuso in testa il secondo giorno dei test Shakedown a Sepang, confermandosi come il pilota più veloce del week-end in Malesia. Il pilota australiano, al suo esordio stagionale con la Yamaha Pramac, ha segnato il tempo migliore con un giro in 1’57”908, dimostrando fin da subito un’ottima tempistica e una gestione del ritmo che hanno messo in ombra i rivali più accreditati. Alle sue spalle si sono piazzati i fratelli Espargaró: Pol su KTM e Aleix su Honda, entrambi con tempi vicini al limite del top tre. La prestazione di Miller, iniziata con un’ottima performance nel primo giorno, ha rafforzato il suo ruolo di riferimento in una stagione che si preannuncia ricca di sorprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miller domina i test a Sepang, il pilota australiano si conferma leader dopo il secondo giorno di prove

