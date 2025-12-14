Da Kate Middleton a Letizia di Spagna le Royal non hanno dubbi in merito ai cappottini più regali di stagione

Le regine e le principesse di casa reale sono spesso attente ai dettagli anche nei momenti più formali, come le festività. I cappottini più eleganti della stagione rappresentano un elemento chiave per completare l’outfit perfetto, unendo stile e raffinatezza. Ecco come le Royal scelgono i capispalla più regali per le Feste, tra tradizione e tendenza.

M ettere insieme l’outfit perfetto per le Feste è un’arte sottile. L’abito ormai c’è, scelto con cura per il giorno di Natale o per il brindisi di Capodanno, ma è l’uscita di casa, il tragitto verso il ristorante o l’ingresso nella sala da pranzo a creare sempre qualche esitazione. Cappotto corto o lungo? Minimal o decorato? Le Royal, da sempre avvezze a eventi formali, servizi religiosi e appuntamenti istituzionali che costellano il calendario di dicembre, sembrano non avere dubbi. Kate Middleton regina del Natale (e del verde bosco) a Westminster X Leggi anche › Il principe Louis ruba la scena al concerto natalizio di Kate Middleton, e non per i suoi soliti capricci Non a caso, il recente concerto di Natale a Westminster, il tradizionale Together At Christmas, ha riportato sotto le lucine il vero protagonista della stagione, il capospalla delle Feste. Iodonna.it

