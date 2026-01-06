KPop Demon Hunters 2 potrebbe concentrarsi su un’altra componente delle HUNTR X

KPop Demon Hunters 2 si propone di approfondire un altro aspetto delle HUNTR/X, ampliando la narrazione e i personaggi. Dopo il successo dello scorso anno, questa serie continua a sviluppare il suo universo, offrendo nuove prospettive e contenuti. La produzione, in collaborazione con Sony e Netflix, mira a mantenere l’interesse degli appassionati e ad espandere ulteriormente il franchise.

KPop Demon Hunters è stato uno dei maggiori successi dello scorso anno, dando vita a un nuovo franchise per Sony e Netflix. Con il sequel già ufficialmente confermato, l'attenzione si sposta ora su quale potrebbe essere il cuore narrativo del secondo capitolo. L'obiettivo principale del film originale rimarrà centrale, ma se nel primo capitolo Rumi era il fulcro della storia, KPop Demon Hunters 2 ha l'occasione perfetta per portare alla luce le origini segrete di un'altra eroina delle HUNTRX. Rumi continuerà ovviamente ad avere un ruolo fondamentale nel sequel: ora le sue amiche conoscono la verità sulla sua natura metà demone e ci sono ancora molti aspetti da esplorare.

