Inter-Juventus Spalletti sceglie il silenzio | a San Siro parla il capitano Locatelli

Luciano Spalletti ha deciso di non parlare prima della partita con l’Inter. La Juventus ha comunicato che l’allenatore non terrà la classica conferenza stampa di rito. Al suo posto, a parlare sarà il capitano Locatelli, che affronterà il grande match di San Siro. La scelta di Spalletti ha sorpreso molti, considerando che di solito le conferenze sono una tappa fissa in queste occasioni. La tensione è alta e ora l’attenzione si sposta sul campo, dove i giocatori si preparano a dare il massimo.

In un clima di crescente attesa per il summit calcistico più sentito del Paese, la Juventus ha sorpreso gli addetti ai lavori annunciando che Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’ Inter. Sabato 14 febbraio, sul prato di San Siro, le due potenze del calcio italiano si giocheranno una fetta considerevole di credibilità stagionale, ma il tecnico toscano ha scelto la via del silenzio mediatico, delegando l’onere della parola al capitano bianconero Manuel Locatelli. La decisione del club di Torino, pur non essendo inedita, aggiunge un carico di tensione narrativa a un incontro che mette di fronte la capolista e la sua principale inseguitrice. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Inter-Juventus, Spalletti sceglie il silenzio: a San Siro parla il capitano Locatelli Approfondimenti su Inter Juventus Inter-Juventus, Spalletti rivoluziona la trequarti: sorpresa Miretti a San Siro Sabato sera a San Siro, il Derby d’Italia ha portato molte sorprese in campo. Inter-Juventus: Chivu e Spalletti si giocano lo scudetto a San Siro Il derby di Milano tra Inter e Juventus si avvicina, con la partita che si giocherà il 14 febbraio alle 20 a San Siro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Inter Juventus Argomenti discussi: La provocazione di Spalletti e l’attaccante (mai arrivato) che serviva alla Juventus; Le ultime dalla Continassa: McKennie a parte, Conceiçao di nuovo in gruppo; Inter-Juve, un attacco gran riserva; Atalanta-show, Juve shock: Spalletti ne prende tre, Dea in semifinale di Coppa Italia. Sorpresa Spalletti, chi parlerà alla conferenza stampa di Inter-Juve e non soloSan Valentino? No grazie. Sabato 14 febbraio quest'anno ci sarà un solo impegno per milioni di tifosi bianconeri in giro per il mondo: il derby d'Italia contro l' Inter ( scelti gli arbitri della part ... tuttosport.com Probabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla ContinassaProbabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla Continassa La Juve si prepara alla sfida più attesa della stagione co ... juventusnews24.com Inter-Juventus, sfida tra Dimarco e McKennie. Il confronto tra i due giocatori. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com Sorry not sorry In quanti così Inter - Juventus sabato 14 febbraio dalle 19:30 su Sky Sport #SkySport #InterJuventus #SanValentino - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.