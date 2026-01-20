Pronostico Feyenoord-Sturm Graz | è nata una stella

Feyenoord e Sturm Graz si affrontano giovedì alle 18:45 nella settima giornata della fase a gironi di Europa League. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa ai punti necessari per avanzare nella competizione. Di seguito, approfondiamo le probabili formazioni, il pronostico e gli aspetti principali da considerare per questa sfida.

Feyenoord-Sturm Graz è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le possibilità di un passaggio del turno sono ridotte al lumicino per entrambe. Rispettivamente tre e quattro punti in classifica non lasciano spazio a chissà quali sogni di gloria. Ma il Feyenoord, comunque, deve cercare almeno di uscire a testa alta da questa competizione dopo aver perso tre partite di fila. E poi, la matematica, non condanna. Se gli olandesi dovessero centrare due vittorie in queste due ultime sfide, allora potrebbero anche farsi dei conti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

