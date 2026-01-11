Livorno Juventus Next Gen 1-2 | Puczka Guerra i bianconeri confezionano una vittoria fondamentale

Nel match valido per la 21ª giornata di Serie C 2025/26, Livorno e Juventus Next Gen si sono affrontate in una sfida equilibrata. La partita si è conclusa con una vittoria per 1-2 dei bianconeri, grazie alla rete di Puczka Guerra. Di seguito, una sintesi dettagliata, con moviola, tabellino e cronaca dell'incontro.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un'importante vittoria contro il Carpi, ha affrontato il Livorno in trasferta. Bianconeri che volevano dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff e così è stato: dopo lo svantaggio di Di Carmine, ci han pensato Puczka e Guerra a ribaltare tutto. Livorno Juventus Next Gen 1-2: sintesi e moviola. FISCHIO FINALE 90'+5? Palo Guerra – Ad un passo dalla doppietta il capitano bianconero.

