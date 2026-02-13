Juventus Locatelli parlerà al posto di Spalletti nel pre-Inter

Manuel Locatelli prenderà il posto di Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-Inter, una scelta inusuale della Juventus che vuole mostrare fiducia nel suo centrocampista prima della partita più importante della stagione. La società ha deciso di affidargli il compito di parlare ai media, invece dell’allenatore, per evidenziare il ruolo chiave che il giocatore avrà in campo durante il derby. La decisione nasce dalla volontà di dare maggior visibilità e responsabilità a Locatelli in un momento delicato.

