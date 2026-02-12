Spalletti sposa il metodo di Conte e non parlerà alla vigilia di Inter-Juventus

Luciano Spalletti ha deciso di seguire l’esempio di Antonio Conte e non rilascerà dichiarazioni alla vigilia della partita contro la Juventus. Entrambi gli allenatori preferiscono mantenere il silenzio e non approfondire i discorsi prima dello scontro in campo. La scelta mira a concentrare l’attenzione solo sulla partita stessa, evitando polemiche o distrazioni. I due tecnici hanno annunciato che non parteciperanno a interviste o conferenze stampa prima del match.

