Spalletti sposa il metodo di Conte e non parlerà alla vigilia di Inter-Juventus
Luciano Spalletti ha deciso di seguire l’esempio di Antonio Conte e non rilascerà dichiarazioni alla vigilia della partita contro la Juventus. Entrambi gli allenatori preferiscono mantenere il silenzio e non approfondire i discorsi prima dello scontro in campo. La scelta mira a concentrare l’attenzione solo sulla partita stessa, evitando polemiche o distrazioni. I due tecnici hanno annunciato che non parteciperanno a interviste o conferenze stampa prima del match.
. Gli allenatori non vogliono parlare più. Il che – diciamolo – in sé non ci sembra un segnale così negativo. Prendiamo atto che due indizi fanno quasi una prova (ne manca ancora uno, seguendo la dottrina Agatha Christie). Domani non ci sarà Luciano Spalletti nella consueta conferenza della vigilia di Inter-Juventus. Al suo posto parlerà il capitano Locatelli. Dalla Juventus fanno sapere che d’ora in poi, quando ci saranno impegni settimanali (martedì prossimo la Juventus giocherà in Champions in casa del Galatasaray), non sarà il tecnico a parlare ma un calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
