La Juventus ha iniziato a trattare il rinnovo di Weston McKennie. Nei corridoi del club si parla di cifre e durata, anche se ancora niente è deciso. I dirigenti bianconeri vogliono capire se il centrocampista resterà a lungo e a quale costo. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per mettere nero su bianco.

Rinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: cosa filtra nell’ambiente bianconero sul prolungamento del centrocampista texano. La Juventus si gode la rinascita di un protagonista inatteso, passato nel giro di pochi mesi dal ruolo di indesiderato a quello di colonna portante del nuovo corso. Come analizza La Gazzetta dello Sport, per ben due volte (estate 2023 e 2024) Weston McKennie è stato considerato di troppo, un esubero con le valigie in mano costretto a vivere giorni amari, «senza neanche più l’armadietto, un posto macchina e la maglia». Oggi la narrazione è radicalmente opposta: l’ americano ha vinto virtualmente l’Oscar del più utile, trasformandosi in una garanzia assoluta per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: le possibili cifre e la durata dell’accordo. Cosa filtra nell’ambiente bianconero

Approfondimenti su McKennie Juventus

Il rinnovo di Yildiz con la Juventus rappresenta un'importante operazione finanziaria per il club.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su McKennie Juventus

Argomenti discussi: Juve, con Spalletti è un McKennie da record. Ma il rinnovo è ancora in alto mare; Juventus, McKennie goleador in Champions League ma il rinnovo di contratto è ancora lontano; Tutti pazzi per McKennie: da Spalletti e i tifosi è considerato un punto fermo della nuova Juve; McKennie, la stretta di mano con Elkann e la gioia del papà: Spalletti fa la differenza, ora Wes….

McKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccomeMcKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccome La netta vittoria contro il Napoli non ha soltanto certificato la crescita della Juven ... calcionews24.com

McKennie non si muove dalla Juve: a breve il rinnovo fino al 2028, con ingaggio ritoccatoPrima in bilico, poi sul mercato, poi tassello imprescindibile della Juventus. È successo già due volte a Weston McKennie di ritrovarsi. tuttomercatoweb.com

(Gds) "McKennie 2028: rinnovo vicino tra il centrocampista e la Juventus" https://ow.ly/RETG50Y5Pya - facebook.com facebook

(Gds) "McKennie 2028: rinnovo vicino tra il centrocampista e la Juventus" ow.ly/QHIx50Y5Py9 x.com