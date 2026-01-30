Rinnovo McKennie la Juventus muove i primi passi | le possibili cifre e la durata dell’accordo Cosa filtra nell’ambiente bianconero
La Juventus ha iniziato a trattare il rinnovo di Weston McKennie. Nei corridoi del club si parla di cifre e durata, anche se ancora niente è deciso. I dirigenti bianconeri vogliono capire se il centrocampista resterà a lungo e a quale costo. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per mettere nero su bianco.
Rinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: cosa filtra nell’ambiente bianconero sul prolungamento del centrocampista texano. La Juventus si gode la rinascita di un protagonista inatteso, passato nel giro di pochi mesi dal ruolo di indesiderato a quello di colonna portante del nuovo corso. Come analizza La Gazzetta dello Sport, per ben due volte (estate 2023 e 2024) Weston McKennie è stato considerato di troppo, un esubero con le valigie in mano costretto a vivere giorni amari, «senza neanche più l’armadietto, un posto macchina e la maglia». Oggi la narrazione è radicalmente opposta: l’ americano ha vinto virtualmente l’Oscar del più utile, trasformandosi in una garanzia assoluta per Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su McKennie Juventus
Rinnovo Yildiz: la Juventus vuole premiare la crescita del turco ma non va oltre certe cifre. Cosa filtra sul futuro del dieci e i possibili scenari
Rinnovo Yildiz Juventus: quale impatto avrebbe a bilancio il maxi-rilancio del club bianconero! Tutte le cifre dell’operazione
Il rinnovo di Yildiz con la Juventus rappresenta un'importante operazione finanziaria per il club.
Ultime notizie su McKennie Juventus
Argomenti discussi: Juve, con Spalletti è un McKennie da record. Ma il rinnovo è ancora in alto mare; Juventus, McKennie goleador in Champions League ma il rinnovo di contratto è ancora lontano; Tutti pazzi per McKennie: da Spalletti e i tifosi è considerato un punto fermo della nuova Juve; McKennie, la stretta di mano con Elkann e la gioia del papà: Spalletti fa la differenza, ora Wes….
McKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccomeMcKennie Juventus, il rinnovo di contratto è sempre più vicino: la mano del tecnico Luciano Spalletti pesa eccome La netta vittoria contro il Napoli non ha soltanto certificato la crescita della Juven ... calcionews24.com
McKennie non si muove dalla Juve: a breve il rinnovo fino al 2028, con ingaggio ritoccatoPrima in bilico, poi sul mercato, poi tassello imprescindibile della Juventus. È successo già due volte a Weston McKennie di ritrovarsi. tuttomercatoweb.com
(Gds) "McKennie 2028: rinnovo vicino tra il centrocampista e la Juventus" https://ow.ly/RETG50Y5Pya - facebook.com facebook
(Gds) "McKennie 2028: rinnovo vicino tra il centrocampista e la Juventus" ow.ly/QHIx50Y5Py9 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.