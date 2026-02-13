Juventus | che fine ha fatto Tudor?

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore dopo aver esonerato Thomas Frank a causa di una serie di risultati deludenti che avevano fatto perdere ai londinesi il posto in Champions League. Tudor, che ha allenato la Juventus per pochi mesi prima dell’arrivo di Spalletti, è stato annunciato oggi, 13 febbraio 2026, come il nuovo guida tecnica del club inglese. La decisione arriva in un momento di grande pressione per gli Spurs, che cercano di risollevare le proprie sorti in Premier League.

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Juventus (durato pochi mesi prima dell'arrivo di Spalletti) è stato ufficializzato oggi, 13 febbraio 2026, come successore di Thomas Frank, esonerato dopo una serie negativa di risultati che ha portato gli Spurs fuori dalla zona Champions