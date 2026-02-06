Juventus | che fine ha fatto Thiago Motta?
La Juventus si trova senza allenatore da febbraio 2026 e la scelta di lasciare Thiago Motta senza incarico sta creando pesanti conseguenze. La squadra fatica a trovare la giusta strada e i tifosi chiedono risposte, mentre i dirigenti devono ancora decidere cosa fare. La situazione resta incerta e il tempo corre.
A febbraio 2026, Thiago Motta resta senza panchina, una scelta consapevole che sta costando cara alla Juventus. L’allenatore italo-brasiliano, esonerato dai bianconeri dopo una stagione travagliata (subentrato ad Allegri nell’estate 2024 e sostituito da Igor Tudor), è legato alla società torinese da un contratto fino al 30 giugno 2027. Un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Motta
Thiago Motta non vuole saperne: il tecnico a libro paga della Juventus ha rifiutato la proposta di un altro club. I dettagli
Thiago Motta, sfuma una panchina per l’ex Juventus: il club ha scelto un altro tecnico per questa parte della stagione. Le ultimissime
Thiago Motta, un nome noto nel calcio europeo, aveva attirato l'attenzione della Real Sociedad come possibile allenatore per questa fase della stagione.
CHE FINE HA FATTO THIAGO MOTTA
Ultime notizie su Juventus Motta
Argomenti discussi: Juve, il grande mistero Vlahovic: come lavora, quando torna, dove va; Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Monaco-Juventus 0-0, gli highlights: bianconeri ai playoff; Coppa Italia. Atalanta in semifinale: Juve battuta 3-0 - L'Atalanta fa tris: 3-0 alla Juve e va in semifinale.
Juve, Gramellini: 'Non aspetterei la fine del campionato per rinnovare con Spalletti'Secondo quanto riferito su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus non dovrebbe attendere il finale di stagione per rinnovare il contratto a Luciano Spalletti, bensì farlo nelle prossime ... it.blastingnews.com
Tuttosport - Juventus, Chiesa ha contattato gli ex compagni. Ma Spalletti vuole 'rassicurazioni'Federico Chiesa non ha più dubbi: vuole tornare in Serie A, vuole scrivere un finale diverso alla sua storia con la Juventus che al momento è l'unica squadra a cui ha aperto, nell'ottica di lasciare ... calciomercato.com
Dalla 'vergogna' di Thiago Motta alle riflessioni di Spalletti: Juventus di nuovo eliminata ai quarti di Coppa Italia facebook
Abbiati ricorda: "La mia parata più bella Quella su Thiago Motta nel derby del 2 Aprile 2011" x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.