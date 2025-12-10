La mia Tesla ha preso fuoco mentre era in garage e l’incendio ha distrutto tutta la nostra casa Dio mi ha svegliato in tempo la sua mano ci ha salvato la vita | la storia di Mina Raky

Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina. La storia di Mina Raky racconta come un episodio drammatico abbia rischiato di distruggere tutto, ma si sia concluso con un lieto fine grazie alla prontezza e alla fede.

Una famiglia della Florida può ritenersi fortunata dopo essere scampata a un incendio scoppiato nella loro casa lo scorso 2 dicembre alle 5 del mattino. A raccontare la storia a People è Mina Raky che, insieme alla moglie e i quattro figli, hanno dovuto abbandonare l'abitazione per le fiamme. L'uomo ha dichiarato che di solito dorme con cuffie per la cancellazione del rumore ma quella notte, fortunatamente, non ha rispettato la sua abitudine. Ciò gli ha permesso di sentire i rumori. Il signor Raky ha definito il dettaglio " Il primo miracolo " di quella notte. L'uomo ha sentito alcuni rumori e, ipotizzando fosse un ladro, si è recato nel garage per prendere l'arma da fuoco.