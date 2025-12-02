Jeremie Boga sotto shock dopo i pugni e gli sputi dei tifosi del Nizza | un compagno lo ha salvato

Boga aggredito dagli ultrà del Nizza: pugni, sputi e trauma psicologico. Verso l’addio insieme a Moffi dopo le dimissioni di Haise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

