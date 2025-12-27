Birindelli, ex difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri nel giorno del match con il Pisa. Alessandro Birindelli, ex difensore cresciuto a Empoli e bandiera della Juventus per 11 anni, ha un legame speciale sia con Luciano Spalletti, suo compagno di squadra e poi allenatore agli inizi della carriera, sia con il Pisa, la squadra della sua città. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Birindelli ha ripercorso i suoi ricordi e ha analizzato il momento attuale delle due squadre che si affronteranno in Serie A. PISA JUVE LIVE SPALLETTI «Luciano ha sempre avuto curiosità e determinazione, cercava sempre qualcosa di diverso: si inventò soluzioni nuove già nei primi anni da allenatore, quando abbiamo fatto la scalata dalla C fino alla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Birindelli sicuro: «Fare paragoni sarebbe stupido però mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante. Cosa manca? Questo up and down non ci può essere»

Leggi anche: Juve, Birindelli svela: «Mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento. Pisa in Serie A? Sono Strafelice»

Leggi anche: Stramaccioni sicuro: «La “Spallettata” McKennie ha cambiato la Juventus, consente ai bianconeri di fare questo! Rinnovo? Non capisco cosa aspettino. Mercato? Valuterei questo»