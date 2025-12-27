Birindelli sicuro | Fare paragoni sarebbe stupido però mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante Cosa manca? Questo up and down non ci può essere
Birindelli, ex difensore della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri nel giorno del match con il Pisa. Alessandro Birindelli, ex difensore cresciuto a Empoli e bandiera della Juventus per 11 anni, ha un legame speciale sia con Luciano Spalletti, suo compagno di squadra e poi allenatore agli inizi della carriera, sia con il Pisa, la squadra della sua città. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Birindelli ha ripercorso i suoi ricordi e ha analizzato il momento attuale delle due squadre che si affronteranno in Serie A. PISA JUVE LIVE SPALLETTI «Luciano ha sempre avuto curiosità e determinazione, cercava sempre qualcosa di diverso: si inventò soluzioni nuove già nei primi anni da allenatore, quando abbiamo fatto la scalata dalla C fino alla Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
