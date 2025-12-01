Spalletti rivela quale Juventus vuole vedere | Bisogna essere belli e vincenti Qui c’è un pubblico di palato fine Cosa ha detto il tecnico

Spalletti ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Juve Udinese, definendo la squadra che vuol vedere «bella e vincente». In conferenza stampa alla vigilia di Juve Udinese di Coppa Italia, Luciano Spalletti  ha inquadrato quale squadra vuol vedere d’ora in poi, racchiusa in due semplici parole: «bella e vincente». IMPORTANTE PUNTARE SULLA COPPA ITALIA –   «Lei ci ha svelato un segreto, ora lo sanno tutti.Gli altri pensano la stessa cosa che ha detto lei, quello che vogliamo fare noi. Poi è chiaro che bisogna vincere partite importanti, se si va a far cumulo di fatica negli stessi giocatori diventa difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

