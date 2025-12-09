MotoGP bici rubata a Jorge Martin | preso il ladro era travestito da meccanico

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo di 44 anni con precedenti penali con l'accusa di essere il ladro della bicicletta Pinarello Dogma F di Jorge Martin. Per accedere all'interno del paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove si è disputato l'ultimo gran premio stagionale, si era travestito da meccanico del team Ktm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

