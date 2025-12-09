MotoGP bici rubata a Jorge Martin | preso il ladro era travestito da meccanico

La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo di 44 anni con precedenti penali con l'accusa di essere il ladro della bicicletta Pinarello Dogma F di Jorge Martin. Per accedere all'interno del paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove si è disputato l'ultimo gran premio stagionale, si era travestito da meccanico del team Ktm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, bici rubata a Jorge Martin: preso il ladro, era travestito da meccanico

La Guardia Civil ha annunciato di aver arrestato il responsabile del furto avvenuto a Valencia, ma la bici non è stata trovata - La Guardia Civil ha identificato e arrestato l'autore del furto della bici da 20. Come scrive motorbox.com