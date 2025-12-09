MotoGP bici rubata a Jorge Martin | preso il ladro era travestito da meccanico
La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo di 44 anni con precedenti penali con l'accusa di essere il ladro della bicicletta Pinarello Dogma F di Jorge Martin. Per accedere all'interno del paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove si è disputato l'ultimo gran premio stagionale, si era travestito da meccanico del team Ktm. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#MotoGP | Preso il ladro che ha rubato la bici da 20.000€ di Jorge Martín Vai su X
Cartoline da Aragón #motorcycle #motorsport #moto #moto #motosport #motorbike #bike #bikelife #bici #motosportiva #motosports #mototrip #motogp #bikeride #bikeriding #bikerlife #bikers #bikerider #bikersofinstagram #bikefam #aragon #aragón #ar - facebook.com Vai su Facebook
La Guardia Civil ha annunciato di aver arrestato il responsabile del furto avvenuto a Valencia, ma la bici non è stata trovata - La Guardia Civil ha identificato e arrestato l'autore del furto della bici da 20. Come scrive motorbox.com
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it