I Dogstar la band di Keanu Reeves in concerto a Bari

La band di Keanu Reeves si esibirà nella Fiera del Levante a Bari, domenica 12 luglio in esclusiva per tutto il sud Italia. I Dogstar (il chitarristavocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) tornano sulla scena live e discografica con il nuovo album. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Keanu Reeves e i suoi Dogstar a Bari: l’unica data della band al Sud il 12 luglio alla Fiera del Levante - La formazione californiana torna dal vivo e in studio con il nuovo album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees: tutte le info sui biglietti ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Keanu Reeves in concerto a Bari con il suo gruppo Dogstar, appuntamento alla Fiera del Levante - Il gruppo farà tappa alla Fiera del Levante di Bari il prossimo 12 luglio 2026, nell'unico appuntamento previsto al Sud Italia. Secondo telebari.it

Dogstar: UFFICIALE quattro concerti in Italia nel 2026. Tutte le info e biglietti - I Dogstar (il chitarrista/vocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) confermano oggi il loro ritorno in Europa e annunciano quattro date in Italia del tour All In N ... Riporta virginradio.it

DOGSTAR: quattro date in Italia a luglio 2026 - SABATO 11 LUGLIO | ROMA | AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE – CAVEA La presale dedicata agli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli sarà attiva dalle ore 10. Lo riporta impattosonoro.it

La band Dogstar di Keanu Reeves pubblica il primo singolo in 23 anni, con tanto di video - L’attore e sex symbol canadese non è impegnato solo sul grande schermo: anche con le sette note si sta dando un gran da fare. Lo riporta tg24.sky.it

Keanu Reeves' band Dogstar to play Dublin next year - Keanu Reeves band Dogstar will play their first Irish gig in over thirty years when they appear at the 3Olympia Theatre, Dublin next June as part of their All In Now tour. Secondo rte.ie