I Dogstar la band di Keanu Reeves in concerto a Bari

Baritoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La band di Keanu Reeves si esibirà nella Fiera del Levante a Bari, domenica 12 luglio in esclusiva per tutto il sud Italia. I Dogstar (il chitarristavocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) tornano sulla scena live e discografica con il nuovo album. 🔗 Leggi su Baritoday.it

