Jennifer Aniston che prova sui capelli del compagno Jim Curtis gli alleati anti crespo

L'attrice, in un video pubblicato su Instagram, mostra come combattere l'effetto crespo grazie a due dei prodotti del suo brand per capelli. Complice il compagno, Jim Curtis, che si presta, anzi, presta la sua chioma, per la dimostrazione. Quando marketing e amore vanno a braccetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jennifer Aniston che prova sui capelli del compagno Jim Curtis gli alleati anti crespo

Leggi anche questi approfondimenti

Tra Gary e Brooke è ormai guerra aperta Ti odio, ti lascio, ti…, con Jennifer Aniston e Vince Vaughn, vi aspetta stasera su #La5! - facebook.com Vai su Facebook

Era presente anche Gwyneth Paltrow, ex fidanzata del suo ex marito Brad Pitt con cui era stata sposata dal 2000 al 2005 #JenniferAniston Vai su X

Jennifer Aniston: i capelli grigi al naturale che fan venir voglia di smetterla con le tinte - Il famoso tagliato scalato alla Rachel fu, per anni, il più richiesto nei saloni di parrucchieri dell’emisfero occidentale. Scrive dilei.it

Jennifer Aniston mostra i capelli grigi (a 54 anni), il video è un successo: «Viva la bellezza la naturale» - L'attrice si è mostrata con un ciuffo grigio in primo piano in uno degli ultimi video ... Secondo leggo.it

Jennifer Aniston mostra i capelli grigi: l’era della tinta a tutti i costi (per fortuna) è finita - E non parliamo di una semplice moda, ma di un vero e proprio movimento di liberazione che coinvolge sempre più donne: la fine ... Come scrive fanpage.it