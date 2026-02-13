James Van Der Beek appare in un’immagine straziante pubblicata da Alfonso Ribeiro, famoso per il ruolo di Carlton Banks in ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che lo ritrae in ospedale poco prima della morte. La foto mostra l’attore sorridente, con Ribeiro che gli stringe la mano, un gesto che rivela la loro amicizia e il motivo per cui Ribeiro ha condiviso lo scatto: Van Der Beek stava combattendo una grave malattia.

Uno scatto intimo, pubblicato da Alfonso Ribeiro – famoso, tra l’altro, per avere interpretato Carlton Banks nella sitcom ‘Willy, il principe di Bel-Air’ – mostra l’attore James Van Der Beek in ospedale poco prima della morte. Un’immagine privata diventata pubblica per raccontare un’amicizia profonda e un addio che ha scosso colleghi e fan. Intanto Hollywood si stringe attorno alla famiglia dell’attore, con donazioni e messaggi di solidarietà. La moglie Kimberly ha chiesto aiuto per i 6 figli: "Dopo le cure non abbiamo niente”. James – stroncato da un tumore al colon a soli 38 anni – solo pochi mesi fa aveva stupito i suoi fan registrando un toccante video-messaggio per la Reunion di Dowson’s Creek, la serie tv di cui è stato un amato protagonista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La foto straziante di James Van Der Beek con l’amico Alfonso Ribeiro. “L’ho fatto ridere per l’ultima volta”

La moglie di James Van Der Beek ha condiviso una foto che ritrae il marito insieme al suo migliore amico, Alfonso Ribeiro, poco prima della morte di Van Der Beek.

James Van Der Beek ricorda con affetto Alfonso Ribeiro, scomparso di recente, sottolineando come l’ultima volta che si sono visti abbiano riso insieme, un momento che ancora gli resta impresso.

