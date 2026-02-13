La foto di James Van Der Beek col suo migliore amico Alfonso Ribeiro poco prima di morire | L’ho fatto ridere per l’ultima volta Sono distrutto
La moglie di James Van Der Beek ha condiviso una foto che ritrae il marito insieme al suo migliore amico, Alfonso Ribeiro, poco prima della morte di Van Der Beek. Nella foto, scattata durante un incontro intimo, Van Der Beek sorride mentre Ribeiro gli fa una battuta, e la donna ha scritto che suo marito è riuscito a farlo ridere per l’ultima volta, aggiungendo che ora si sente distrutta.
Una foto scattata dalla moglie di James Van Der Beek che ritrae il marito e il suo amico migliore, Alfonso Ribeiro, volto della serie Il principe di Bel Air. Sono insieme, si abbracciano: “Questa immagine l’ha scattata Kimberly pochi minuti prima che gli dicessi il mio ultimo addio. Il mio ultimo momento con lui è stato farlo ridere “. Commuove vederli insieme, è un’immagine che, come molti hanno scritto a commento, “spezza il cuore”. Van Der Beek è morto mercoledì 11 febbraio a causa di un tumore al colon-retto. E Ribeiro ha pubblicato anche un altro scatto, di lui il suo amico insieme, sorridenti: “Sono distrutto in questo momento per la scomparsa del mio amico James (@vanderjames), oggi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Morte James Van Der Beek, quel gesto strappacuore prima di morire: cosa è stato costretto a fare
Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van Der Beek.
“Pensavo di dover smettere di bere caffè ma quando l’ho fatto non sono migliorato. Quando la colonscopia mi ha fatto scoprire il cancro credo di essere andato in shock”: parla James Van Der Beek
