McTominay | Ho affrontato molte volte il Chelsea e ogni volta è speciale

La sfida tra Napoli e Chelsea rappresenta un momento importante nella fase a gironi di Champions League. Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha condiviso la sua esperienza nelle sfide contro il club londinese, sottolineando l’importanza di questa partita per il prosieguo della competizione europea. Una sfida che, come le precedenti, si preannuncia impegnativa e ricca di emozioni.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che deciderà il percorso europeo degli azzurri. L’intervista a Scott McTominay. Tutti i match sono importanti, ma quanto pesa questa partita? «Ogni partita è importante, ma questa dobbiamo assolutamente vincerla, perché può cambiare la nostra stagione». Per lei è sempre speciale affrontare squadre di Premier League? «Certo, ho affrontato molte volte il Chelsea e ogni volta è speciale. È una grande squadra, con un ottimo allenatore e grandi giocatori, sarà una partita complicata». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

SKY - Napoli, McTominay: Ho affrontato molte volte il Chelsea, è sempre speciale, stiamo bene e faremo di tutto per vincereNAPOLI - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista del match di Champions contro il Chelsea. Ecco un estratto: Tutti i match sono importanti ... napolimagazine.com

Napoli, McTominay: Assorbito il ko con la Juve. Battere il Chelsea per cambiare la stagioneIl centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato a Sky Sport soffermandosi sulla sfida di domani contro il Chelsea, ultimo incontro della League. tuttomercatoweb.com

